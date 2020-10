Coppa Italia | le designazioni arbitrali del terzo turno

(Di lunedì 26 ottobre 2020) n vista delle gare deldil’AIA ha reso note ledelle varie partite, in programma per mercoledì 28 ottobre: Cagliari – Cremonese: Giua Giallatini – Sechi IV: Maranesi H. Verona – Venezia: Campolone Ruggieri – Grossi IV: Delrio Parma – Pescara: Sozza Saccenti – Yoshikawa IV: Galipo’ Cosenza – Monopoli: Marotta Lanotte – Perrotti Iv: Cosso Benevento – Empoli: Pezzuto Palermo – Di Monte IV: Carrione Brescia – Perugia: Robilotta Schirru – Vono IV: Bordin Cittadella – Spezia: Serra Macaddino – Della Croce IV: Caldera Bologna – Reggina: Manganiello Mokhtar – Miele IV: Ricci Udinese – Lr Vicenza: Rapuano Vivenzi – ...

Domani pomeriggio la Salernitana di Fabrizio Castori sarà impegnata allo stadio Marassi, per il terzo turno di Coppa Italia contro la Sampdoria. Un sfida davvero di lusso per i granata, che andranno ...Nel maggio 2016 Lapadula, la cui madre è nata in Perù, rifiutò la convocazione per la Coppa America, in attesa di una chiamata dell’Italia, poi arrivata. Il fatto però che l’unica presenza sia ...