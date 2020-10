Coppa Italia | dove vedere Virtus Entella Pisa tv streaming

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 26 ottobre 2020)tv– Domani pomeriggio, martedì 27 ottobre, allo Stadio Comunale di Chiavari, si giocherà, gara valida per il terzo turno della2020/2021; calcio di inizio fissato per le ore 15. I padroni di casa, nell’ultima gara disputata in campionato hanno pareggiato per 0-0 sul campo del … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.