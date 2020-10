Convocati Milan Roma: c’è Calhanoglu. Out Rebic (Di lunedì 26 ottobre 2020) Convocati Milan: sono 23 i calciatori scelti da Stefano Pioli per la sfida di questa sera a San Siro contro la Roma Convocati Milan: sono 23 i calciatori scelti da Stefano Pioli per la sfida di questa sera a San Siro contro la Roma. Ritorna Calhanoglu dopo l’infortunio alla caviglia che l’ha costretto a saltare la sfida di Europa League contro il Celtic, si unisce alla prima squadra anche l’estremo difensore della Primavera Jungdal che fungerà da terzo portiere questa sera per sopperire all’assenza di Gigio Donnarumma. Niente da fare per Ante Rebic. Portieri: A. Donnarumma, Jungdal, Tătărușanu.Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020): sono 23 i calciatori scelti da Stefano Pioli per la sfida di questa sera a San Siro contro la: sono 23 i calciatori scelti da Stefano Pioli per la sfida di questa sera a San Siro contro la. Ritornadopo l’infortunio alla caviglia che l’ha costretto a saltare la sfida di Europa League contro il Celtic, si unisce alla prima squadra anche l’estremo difensore della Primavera Jungdal che fungerà da terzo portiere questa sera per sopperire all’assenza di Gigio Donnarumma. Niente da fare per Ante. Portieri: A. Donnarumma, Jungdal, Tătărușanu.Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, ...

