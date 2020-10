“Convertendo il mio ristorante in delivery-friendly, con il lockdown ho incassato tra il 40 e il 50 per cento in più”. Lo chef Catani racconta (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Convertendo il mio ristorante in delivery-friendly, con il lockdown ho incassato tra il 40 e il 50 per cento in più”. Nell’atmosfera plumbea generata dai nefasti effetti economici del Covid sul settore della ristorazione, qualche coraggioso sta riuscendo a fronteggiare la crisi, trasformandola in opportunità. Uno di questi è lo chef e imprenditore Gianni Catani, socio di maggioranza del ristorante Dumpling bar di Roma, specializzato in cucina cinese con un focus sui ravioli, che di fronte al blocco totale della fase-uno non si è perso d’animo, ma anzi, si è addirittura inventato un nuovo modo di proporre i suoi manicaretti al pubblico. “Durante il confinamento ho deciso ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Convertendo il mioin, con ilhotra il 40 e il 50 perin più”. Nell’atmosfera plumbea generata dai nefasti effetti economici del Covid sul settore della ristorazione, qualche coraggioso sta riuscendo a fronteggiare la crisi, trasformandola in opportunità. Uno di questi è loe imprenditore Gianni, socio di maggioranza delDumpling bar di Roma, specializzato in cucina cinese con un focus sui ravioli, che di fronte al blocco totale della fase-uno non si è perso d’animo, ma anzi, si è addirittura inventato un nuovo modo di proporre i suoi manicaretti al pubblico. “Durante il confinamento ho deciso ...

HuffPostItalia : “Convertendo il mio ristorante in delivery-friendly, con il lockdown ho incassato tra il 40 e il 50 per cento in pi… - MarioRo22315926 : RT @HuffPostItalia: “Convertendo il mio ristorante in delivery-friendly, con il lockdown ho incassato tra il 40 e il 50 per cento in più”.… - GianCrown : RT @HuffPostItalia: “Convertendo il mio ristorante in delivery-friendly, con il lockdown ho incassato tra il 40 e il 50 per cento in più”.… - RobertoRenga : RT @HuffPostItalia: “Convertendo il mio ristorante in delivery-friendly, con il lockdown ho incassato tra il 40 e il 50 per cento in più”.… - LIDAMUGNAI : RT @HuffPostItalia: “Convertendo il mio ristorante in delivery-friendly, con il lockdown ho incassato tra il 40 e il 50 per cento in più”.… -

Ultime Notizie dalla rete : “Convertendo mio L'altra faccia del passato della Nintendo Retrogaming History