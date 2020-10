Controlli sulla movida a Lanciano: denunciato un ragazzo per possesso di stupefacenti (Di lunedì 26 ottobre 2020) I carabinieri di Lanciano guidati dal maggiore, Vincenzo Orlando nel fine settimana hanno messo in campo un sevizio di controllo straordinario.con 6 pattuglie, anche in borghese, che hanno proceduto a ... Leggi su chietitoday (Di lunedì 26 ottobre 2020) I carabinieri diguidati dal maggiore, Vincenzo Orlando nel fine settimana hanno messo in campo un sevizio di controllo straordinario.con 6 pattuglie, anche in borghese, che hanno proceduto a ...

valeriafedeli : L’emergenza #Covid spinga governo e maggioranza a convocare la commissione d’inchiesta sulla sicurezza sul lavoro e… - UtherPe : 2/2 Favorisce chi ad Aprile al buio delle insegne spente non ha scontrinato, fatturato nulla in assenza di controll… - 4SauFung : RT @Elena82741896: Non stupirebbe scoprire che i funzionari cinesi stanno mantenendo segrete le notizie di una grande epidemia per evitare… - YHkpc : RT @Elena82741896: Non stupirebbe scoprire che i funzionari cinesi stanno mantenendo segrete le notizie di una grande epidemia per evitare… - Elena82741896 : Non stupirebbe scoprire che i funzionari cinesi stanno mantenendo segrete le notizie di una grande epidemia per evi… -