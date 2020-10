Controlli fiscali: ripresa da giugno, ecco chi rischia sanzioni (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo il blocco imposto dal Decreto Cura Italia fino al 31 maggio, dal primo di giugno ricominciano i Controlli fiscali. Cosa succederà alla ripresa degli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate? Controlli fiscali: si riprede dal primo giugno Una norma contenuta nel Decreto Cura Italia ha bloccato i Controlli fiscali fino al 31 maggio 2020. Gli accertamenti, quindi, riprenderanno a partire dal primo giugno 2020: si divideranno in due fasi, nella prima, che durerà fino al 2020, l’Agenzia delle Entrate procederà ad esaminare le posizioni dei contribuenti ed emetterà gli atti, nel corso della seconda, che inizierà invece nel 2021, avverrà la notifica degli ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo il blocco imposto dal Decreto Cura Italia fino al 31 maggio, dal primo diricominciano i. Cosa succederà alladegli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate?: si riprede dal primoUna norma contenuta nel Decreto Cura Italia ha bloccato ifino al 31 maggio 2020. Gli accertamenti, quindi, riprenderanno a partire dal primo2020: si divideranno in due fasi, nella prima, che durerà fino al 2020, l’Agenzia delle Entrate procederà ad esaminare le posizioni dei contribuenti ed emetterà gli atti, nel corso della seconda, che inizierà invece nel 2021, avverrà la notifica degli ...

nonmipare : @FurioGarbagnati Tutto bello ma prima controlli fiscali su tutti per gli ultimi cinque anni - infoiteconomia : Controlli fiscali, l'Agenzia delle Entrate lancia lo “shampometro”: cos'è e chi rischia - gdl54 : @PornoNoblogs @patricelumumb19 Mah che dire ...c è del vero e del non ...basterebbero seri controlli fiscali... che però non ci sono - GarbaSte : @FranciNiccheri @PerainoDiego @GiuseppeConteIT Mi spiace na nn è così che si fa o si dovrebbe fare. Piu controlli… - adriespo : @adk8rr_ @Enzasarno53 Scusa, ma era ovvio che in una società complessa come la nostra, dove esistono truffatori, pi… -