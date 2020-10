Conte: "Shakhtar? Sono forti, dobbiamo ripetere la gara di agosto, Lukaku e Martinez possono migliorare ancora" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Conferenza stampa della vigilia per Conte, che si prepara ad affrontare lo Shakhtar in Champions League. Leggi su 90min (Di lunedì 26 ottobre 2020) Conferenza stampa della vigilia per, che si prepara ad affrontare loin Champions League.

FcInterNewsit : GdS - Shakhtar-Inter: Sensi verso il forfait, Sanchez non ha recuperato. Conte punta sulla LuLa - QdSit : Champions, Conte “Shakhtar ha sempre dimostrato la sua forza” #qds #qdsnotizie - ItaSportPress : Inter, Conte: 'Shakhtar molto forte ma vogliamo fare una buona gara' - - BarcelonavsJuve : Conte in conferenza: 'Shakhtar realtà europea. Il precedente di agosto? Niente paragoni' Esto dicen en Italia de la Final - sportli26181512 : Shakhtar Donetsk-Inter, Conte: 'Avversario forte, non si vince a Madrid per caso': L'allenatore nerazzurro alla vig… -