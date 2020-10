Conte sapeva tutto Lollobrigida sgancia la bomba sul governo

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Cosa avreste fatto voi se foste stati alavendo informazioni sull'arrivo della seconda ondata ad Ottobre dal Cts e dai servizi segreti (come ha avuto): 1) ricerca da giugno di personale medico sanitario in Italia (tra i riservisti, pensionati, croce rossa) e all'estero; 2) predisposizione strutture sanitarie dedicate al Covid in numero sufficiente anere impatto; 3) avremmo implementato sistema dei trasporti utilizzando bus turistici fermi da mesi, taxi ed eventuali mezzi militari; 4) organizzazione del calendario scolastico che prevedesse differenziazioni di inizio e fine anno, modulando periodi di vacanze, per diminuire numero studenti che impattano sul TPL; 5) Riorganizzazione orari uffici pubblici e grandi aziende private per diminuire impatto su Tpl utilizzando di più gli orari di "morbida"; 6) previsione ...