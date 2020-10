Conte agli studenti: «Didattica a distanza scelta non facile, confidiamo che duri solo qualche settimana» – Il video (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)Giuseppe Conte chiede agli studenti pazienza sulla Didattica a distanza: «Credetemi, è stata una decisione non facile. Abbiamo lavorato tanto per la Didattica in presenza, oggi dobbiamo integrare con la Didattica a distanza perché la curva del contagio è diventata davvero molto preoccupante. Ma contiamo di farlo solo per qualche settimana, il tempo per riportare la curva sotto controllo». E sempre sulla Dad, oggi si registrano le parole del governatore del Veneto Luca Zaia, che – invitando il governo a «rivedere» il nuovo Dpcm – ha detto: «Avevo pronta ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)Giuseppechiedepazienza sulla: «Credetemi, è stata una decisione non. Abbiamo lavorato tanto per lain presenza, oggi dobbiamo integrare con laperché la curva del contagio è diventata davvero molto preoccupante. Ma contiamo di farloper, il tempo per riportare la curva sotto controllo». E sempre sulla Dad, oggi si registrano le parole del governatore del Veneto Luca Zaia, che – invitando il governo a «rivedere» il nuovo Dpcm – ha detto: «Avevo pronta ...

LegaSalvini : ALLE 13.30 ALTRA CONFERENZA STAMPA DEL NOSTRO RE-IMPERATORE PER ALZARE I FOLLOWER SU FACEBOOK - Agenzia_Ansa : Il #Dpcm 'raccomanda fortemente' di 'non spostarsi'. Rispetto all'ultima bozza, tuttavia, salta la specifica, secon… - MatteoRichetti : Agli amici del Pd e di IV che twittano indignati per le parole di Conte sul Mes e per lo scaricabarile ai sindaci,… - JasmNicoletta : RT @GiancarloDeRisi: Fiorella Mannoia, come dire l'amica imbecille di Conte: lui dà la colpa del Covid agli italiani che si vogliono divert… - Mania48Mania53 : RT @GiancarloDeRisi: Fiorella Mannoia, come dire l'amica imbecille di Conte: lui dà la colpa del Covid agli italiani che si vogliono divert… -