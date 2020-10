Come si usa lo SPID: tutti i servizi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il mese di ottobre 2020 ha sancito una novità molto importante per l’INPS: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha infatti deciso di modificare la modalità d’accesso ai suoi servizi, sostituendo il classico PIN con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). La cessazione definitiva di validità dei PIN rilasciati dall’INPS sarà preceduta da una fase transitoria, che ha preso il via proprio il 1° ottobre 2020. In questa fase transitoria l’INPS rilascerà il PIN solo ai minori di 18 anni, alle persone che non hanno documenti di identità italiana e alle persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno. In base all’andamento del processo del passaggio a SPID sarà poi comunicata la data del definitivo switch off del ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il mese di ottobre 2020 ha sancito una novità molto importante per l’INPS: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha infatti deciso di modificare la modalità d’accesso ai suoi, sostituendo il classico PIN con lo(Sistema Pubblico di Identità Digitale). La cessazione definitiva di validità dei PIN rilasciati dall’INPS sarà preceduta da una fase transitoria, che ha preso il via proprio il 1° ottobre 2020. In questa fase transitoria l’INPS rilascerà il PIN solo ai minori di 18 anni, alle persone che non hanno documenti di identità italiana e alle persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno. In base all’andamento del processo del passaggio asarà poi comunicata la data del definitivo switch off del ...

riotta : Quando lanciamo i #lockdown #COVID19 è perché abbiamo sbagliato tutto nell'affrontare la pandemia Giochiamo a fare… - Gazzetta_it : Come allenare braccia, spalle, pettorali? Usa il cerchio magico #fitness #gazzetta #gazzettaactive - Malvy89611841 : RT @paromatta: #LiveNoneLadUrso Facevo zapping e... A Roma si usa come slang dire “ho la panza gonfia come un bambino africano “???? ?? MA… - Oli_oleaster : RT @Lucrezi97533276: 6Infermieri da Teramo a Pescara, merce di scambio per 2 posti letto in intensiva . In Abruzzo siamo arrivati a questo.… - iamgoldenx_x : @giorxhaz_ grazie per avermi aggiungo il problema è che non so come si usa una lista yep ignoranza ahah -

Ultime Notizie dalla rete : Come usa Usa 2020, come si vota nel Paese Vatican News Elezioni Usa 2020, non importa chi vincerà: l’impatto a livello internazionale sarà minimo

ELEZIONI USA 2020 "Le tensioni internazionali creano un'atmosfera da guerra fredda ed è improbabile che questa situazione possa cambiare" ...

Super ecobonus 110%: le risposte ai 6 dubbi più comuni | L’Economia oggi gratis

La domanda permette di riepilogare alcune regole del superbonus. La prima riguarda gli immobili di lusso. Il nostro lettore usa il termine villa. Bisognerebbe sapere come l’immo ...

ELEZIONI USA 2020 "Le tensioni internazionali creano un'atmosfera da guerra fredda ed è improbabile che questa situazione possa cambiare" ...La domanda permette di riepilogare alcune regole del superbonus. La prima riguarda gli immobili di lusso. Il nostro lettore usa il termine villa. Bisognerebbe sapere come l’immo ...