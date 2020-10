Come il Lazio si prepara alla “fase rossa” dell’emergenza Coronavirus (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Il rapporto tra i tamponi e i positivi rimane al 7% un dato in questa fase importante che rappresenta meta’ della media nazionale. L’obiettivo del sistema sanitario regionale è quello di continuare a salvare vite umane tenuto conto che abbiamo uno dei più bassi livelli di letalità – prosegue – Roma e il Lazio stanno tenendo: tutti gli operatori del servizi sanitario, a partire dall’area dell’emergenza-urgenza, dei soccorsi e dei dipartimenti di prevenzione, stanno facendo uno sforzo straordinario per mettere in sicurezza il sistema e tutelare la salute dei cittadini. C’è un grande spirito unitario che ci consentirà di superare le difficoltà”. “Nei prossimi quattro giorni saranno operativi 400 posti letto nelle strutture individuate dall’ordinanza – spiega ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Il rapporto tra i tamponi e i positivi rimane al 7% un dato in questa fase importante che rappresenta meta’ della media nazionale. L’obiettivo del sistema sanitario regionale è quello di continuare a salvare vite umane tenuto conto che abbiamo uno dei più bassi livelli di letalità – prosegue – Roma e ilstanno tenendo: tutti gli operatori del servizi sanitario, a partire dall’area dell’emergenza-urgenza, dei soccorsi e dei dipartimenti di prevenzione, stanno facendo uno sforzo straordinario per mettere in sicurezza il sistema e tutelare la salute dei cittadini. C’è un grande spirito unitario che ci consentirà di superare le difficoltà”. “Nei prossimi quattro giorni saranno operativi 400 posti letto nelle strutture individuate dall’ordinanza – spiega ...

