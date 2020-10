Colombia. Ucciso Uriel, il comandate ‘social’ dei ribelli dell’Eln (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – Il governo colombiano ha comunicato di aver ucciso durante un’operazione militare il comandante dell’Ejercito de Liberacion Nacional (Eln), Andres Felipe Vanegas Londono, conosciuto con il nome di battaglia di Uriel e noto per i suoi video di propaganda a volto coperto sui social. Leggi su dire (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – Il governo colombiano ha comunicato di aver ucciso durante un’operazione militare il comandante dell’Ejercito de Liberacion Nacional (Eln), Andres Felipe Vanegas Londono, conosciuto con il nome di battaglia di Uriel e noto per i suoi video di propaganda a volto coperto sui social.

BOGOTÁ. â ” il Partito Farc, nato dalle ceneri della guerriglia Forze armate rivoluzionarie della Colombia, ha annunciato che altri due ex combattenti che avevano deposto le armi partecipando a ...

Oggi, 26 ottobre 2020, ci giungono nuove notizie dal mondo. Strage di migranti in Senegal; morto in vicepresidente del Bundestag.

