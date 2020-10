Collant neri e tacchi? Belen Rodriguez li "usa" così: la foto che fa impazzire l'Italia, da restarci secchi | Guarda (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una foto da palpitazioni. Da restarci secchi. La protagonista è una monumentale Belen Rodriguez, la quale si mostra così come la potete vedere qui sotto. foto d'autore, scatto promozionale. Che però parla da solo. Ecco la showgirl argentina avvolta in una sorta di giaccone bianco e nero. Il volto inquadrato a tre-quarti, la spalla nuda. Ma soprattutto Belen è seduta su un mobile in legno scuro, dentro al quale, incassata, si scorge una radio. E ancora, eccola in Collant neri e scarpe verde acqua con tacco a spillo chilometrico. Un tacco che si posa proprio sul mobile su cui Belen è seduta. Una foto allusiva che ha letteralmente scatenato i fan ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Unada palpitazioni. Da. La protagonista è una monumentale, la quale si mostra; come la potete vedere qui sotto.d'autore, scatto promozionale. Che però parla da solo. Ecco la showgirl argentina avvolta in una sorta di giaccone bianco e nero. Il volto inquadrato a tre-quarti, la spalla nuda. Ma soprattuttoè seduta su un mobile in legno scuro, dentro al quale, incassata, si scorge una radio. E ancora, eccola ine scarpe verde acqua con tacco a spillo chilometrico. Un tacco che si posa proprio sul mobile su cuiè seduta. Unaallusiva che ha letteralmente scatenato i fan ...

Gucci, i collant strappati da 140 fanno scalpore sui social (e intanto vanno sold out)

Sui social negli ultimi giorni non si è parlato d'altro: i "famigerati" collant strappati di Gucci in vendita sul sito per la modica cifra di 140 euro (aggiornamento: ora ...

