Coldiretti Puglia: tornano le erbe selvatiche per la svolta naturalistica Consegnati gli attestati di frequenza al primo corso promosso con l'università di Foggia (Di martedì 27 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: La svolta naturalistica degli italiani, alimentata anche per effetto dell’emergenza Covid, spinge il ritorno delle erbe dalla tavola alla farmacia, dalla cosmetica alla moda con un boom che ha portato le superfici coltivate in Puglia ad +298%, con la domanda nazionale salita a 25 milioni di chili. E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti Puglia, elaborata in occasione della chiusura del primo corso sulle erbe officinali, aromatiche e mangerecce, organizzato da Coldiretti Foggia, università di Foggia e dalla ASP Zaccagnino di San Nicandro Garganico. “Le ... Leggi su noinotizie (Di martedì 27 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da: Ladegli italiani, alimentata anche per effetto dell’emergenza Covid, spinge il ritorno delledalla tavola alla farmacia, dalla cosmetica alla moda con un boom che ha portato le superfici coltivate inad +298%, con la domanda nazionale salita a 25 milioni di chili. E’ quanto emerge da una analisi di, elaborata in occasione della chiusura delsulleofficinali, aromatiche e mangerecce, organizzato da; die dalla ASP Zaccagnino di San Nicandro Garganico. “Le ...

Ansa_TerraGusto : Si celebrava ieri la #Giornatamondialedellapasta e, in occasione della ricorrenza, @ColdirettiP ha annunciato che n… - PiacereGusto : PASTA MADE IN PUGLIA, BOOM NELL’EXPORT Si registra un +26% nell’export di pasta prodotta in #Puglia. E ci fa piacer… - CandelliAngelo : Covid, Coldiretti Puglia: tornano erbe selvatiche per svolta naturalistica - Canale189 : Covid, Coldiretti Puglia: tornano erbe selvatiche per svolta naturalistica - MioTaxiOra : Agricoltura: Coldiretti, +26% export pasta made in Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti Puglia «Pasta day», Coldiretti Puglia: boom consumi (+29%), vola export (+26%) La Gazzetta del Mezzogiorno Xylella, a rischio 32,6 milioni per le indennità compensative

Sono i soldi a disposizione delle aziende salentine danneggiate nell'annata 2016 e che vanno spesi entro il 2020, ma i comuni pugliesi coinvolti nella validazione dei documenti sono troppo lenti nel d ...

CONSUMI: COLDIRETTI PUGLIA, TORNANO ERBE SELVATICHE PER SVOLTA NATURALISTICA; DA TAVOLA A FARMACIA DA COSMETICA A MODA

Così come le piante selvatiche potrebbero divenire una valida alternativa in Salento per non condannarlo nuovamente alla monocoltura dell'olivo, dopo il disastro avvenuto a causa della Xylella , affer ...

Sono i soldi a disposizione delle aziende salentine danneggiate nell'annata 2016 e che vanno spesi entro il 2020, ma i comuni pugliesi coinvolti nella validazione dei documenti sono troppo lenti nel d ...Così come le piante selvatiche potrebbero divenire una valida alternativa in Salento per non condannarlo nuovamente alla monocoltura dell'olivo, dopo il disastro avvenuto a causa della Xylella , affer ...