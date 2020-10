Clamorosa gaffe della Azzolina da Fazio, stavolta sui termoscanner. Ma ormai non ride nessuno (video) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una Clamorosa gaffe, l’ennesima, firmata da Lucia Azzolina, la ministra dell’Istruzione ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, mortificata perfino dal condottore, in genere sempre morbido con i politici a lui graditi. La Azzolina, al minuto 0.53 di questo video, prende la parola da Fazio, e al minuto 1.04 la perde improvvisamente quando Fazio le chiede, molto semplicemente, come mai nelle scuole non si utilizzino i termoscanner per misurare la febbre. La gaffe della Azzolina a “Che tempo che fa” A quella domanda, su cui parte un applauso del pubblico immediatamente “silenziato” da Fazio, lei balbetta che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una, l’ennesima, firmata da Lucia, la ministra dell’Istruzione ospite di Fabioa Che tempo che fa, mortificata perfino dal condottore, in genere sempre morbido con i politici a lui graditi. La, al minuto 0.53 di questo, prende la parola da, e al minuto 1.04 la perde improvvisamente quandole chiede, molto semplicemente, come mai nelle scuole non si utilizzino iper misurare la febbre. Laa “Che tempo che fa” A quella domanda, su cui parte un applauso del pubblico immediatamente “silenziato” da, lei balbetta che ...

ilgiornale : Ospite del programma di Rai Uno Barbara Alberti si è resa protagonista di una clamorosa gaffe su Franca Valeri. Gel… - Gandalf1948 : Che volete che vi dica....ho sempre apprezzato Barbara Alberti, per la sua spontaneità, per la sua cultura, per il… - Pedro69280970 : RT @SecolodItalia1: Clamorosa gaffe della Azzolina, la virologa Viola la zittisce: “Inutili i test che lei chiede” (video) - mimmoalba1 : RT @_DAGOSPIA_: 'CI HA LASCIATI?' – CLAMOROSA GAFFE DI BARBARA ALBERTI OSPITE DI SERENA BORTONE A... - TommyBrain : DIEGO FUSARO: +Io, in quanto presidente della Repubblica+... La clamorosa gaffe di Giuseppe Conte!' -

Ultime Notizie dalla rete : Clamorosa gaffe Clamorosa gaffe di Conte. "Tagga" la von der Leyen ma sono uomini semi nudi ilGiornale.it "Almeno morisse lui...", dal post su Salvini alle scuse

Tre parole e tre puntini di sospensione. Sono bastate a scatenare un putiferio politico. "Almeno morisse lui...". E’ questa la clamorosa gaffe in cui è incappata una giovane consigliera del Partito De ...

Grande Fratello Vip 2020, pagelle/ Disastrosa gaffe di Balotelli e in studio il gelo

Disastrosa gaffe di Mario Balotelli, voto 4, al Grande Fratello Vip 2020. Nella puntata di ieri sera, durante la sorpresa in diretta ad Enock, voto 6,, l'attaccante non ha avuto il minimo... La più cl ...

Tre parole e tre puntini di sospensione. Sono bastate a scatenare un putiferio politico. "Almeno morisse lui...". E’ questa la clamorosa gaffe in cui è incappata una giovane consigliera del Partito De ...Disastrosa gaffe di Mario Balotelli, voto 4, al Grande Fratello Vip 2020. Nella puntata di ieri sera, durante la sorpresa in diretta ad Enock, voto 6,, l'attaccante non ha avuto il minimo... La più cl ...