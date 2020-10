Cinema e teatri, Franceschini duro con chi protesta: «Non avete capito la gravità della situazione» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dario Franceschini comincia il suo videomessaggio esprimendo costernazione per la situazione e sottolineando che per l’Italia è un grande sacrificio quello di tenere Cinema, teatri e sale da concerto chiuse visto il panorama culturale che ci ritroviamo. Dopo la premessa, però, si prende la libertà di rispondere a chi ha mosso le critiche «con la stessa franchezza». Dice apertamente: «Ho l’impressione che non si sia percepita la gravità della crisi e che non si siano percepiti i rischi del contagio in questo momento. Verrebbe da chiedersi perché quando sono stati chiusa ugualmente i teatri e i Cinema in marzo non c’è stata questa ondata di proteste. Forse non si è ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dariocomincia il suo videomessaggio esprimendo costernazione per lae sottolineando che per l’Italia è un grande sacrificio quello di teneree sale da concerto chiuse visto il panorama culturale che ci ritroviamo. Dopo la premessa, però, si prende la libertà di rispondere a chi ha mosso le critiche «con la stessa franchezza». Dice apertamente: «Ho l’impressione che non si sia percepita la gravitàcrisi e che non si siano percepiti i rischi del contagio in questo momento. Verrebbe da chiedersi perché quando sono stati chiusa ugualmente ie iin marzo non c’è stata questa ondata di proteste. Forse non si è ...

