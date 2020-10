Cinema e teatri chiusi, Franceschini si difende e promette: «Lo stop sarà il più breve possibile» – Il video (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)Dario Franceschini ha risposto con un video su Facebook alla valanga di critiche arrivate per lo stop a Cinema e teatri imposto dal governo con l’ultimo Dpcm. «Forse chi critica non ha capito la gravità della situazione che stiamo vivendo», ha detto il ministro dei Beni culturali, assumendosi in toto la responsabilità di una scelta dettata dall’esigenza di «ridurre la mobilità», ma al contempo assicurando il suo impegno affinché la chiusura delle sale sia «il più breve possibile». Con bar e ristoranti chiusi, cosa è possibile fare dopo le 18?Franceschini ha promesso ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)Darioha risposto con unsu Facebook alla valanga di critiche arrivate per loimposto dal governo con l’ultimo Dpcm. «Forse chi critica non ha capito la gravità della situazione che stiamo vivendo», ha detto il ministro dei Beni culturali, assumendosi in toto la responsabilità di una scelta dettata dall’esigenza di «ridurre la mobilità», ma al contempo assicurando il suo impegno affinché la chiusura delle sale sia «il più». Con bar e ristoranti, cosa èfare dopo le 18?ha promesso ...

