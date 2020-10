Cina, 138 casi di COVID-19 a Kashgar: test di massa per 4,7 milioni di persone (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Cina torna a testare in massa i cittadini di un’intera città dopo la scoperta di nuovi casi di COVID-19. Un piccolo focolaio è stato scoperto in una fabbrica di tessuti nella contea di Shufu, nella provincia di Xinjiang nel nord-ovest del Paese, nel corso di una serie di test di routine. Dopo la prima ragazza positiva al COVID-19 – una 17enne che vive nella fabbrica in cui lavora e che si muove per incontrare la propria famiglia una volta ogni due settimane – sono emersi altri 137 persone positive, tutte senza sintomi, e questo è bastato per mettere in moto la macchina del test di massa, già rodata in diverse occasione negli ultimi mesi. Lockdown ... Leggi su blogo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Latorna aare ini cittadini di un’intera città dopo la scoperta di nuovidi-19. Un piccolo focolaio è stato scoperto in una fabbrica di tessuti nella contea di Shufu, nella provincia di Xinjiang nel nord-ovest del Paese, nel corso di una serie didi routine. Dopo la prima ragazza positiva al-19 – una 17enne che vive nella fabbrica in cui lavora e che si muove per incontrare la propria famiglia una volta ogni due settimane – sono emersi altri 137positive, tutte senza sintomi, e questo è bastato per mettere in moto la macchina deldi, già rodata in diverse ocone negli ultimi mesi. Lockdown ...

