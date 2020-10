Cig, dote da 5-7 miliardi per la proroga al 31 gennaio (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel Dl ancora 10 settimane di cassa Covid, altre otto con la manovra. Per autonomi e partite Iva entro 5 milioni di ricavi l’ipotesi di un nuovo fondo perduto Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel Dl ancora 10 settimane di cassa Covid, altre otto con la manovra. Per autonomi e partite Iva entro 5 milioni di ricavi l’ipotesi di un nuovo fondo perduto

Nel decreto “Novembre” o “Risparmio” a cui stanno lavorando i tecnici in questi giorni, la dote per la nuova proroga fino al 31 ... prevede un ulteriore finanziamento di 10 settimane della Cig ...

Al momento nessuno è ancora in grado di valutare l'impatto sulla crescita delle nuove restrizioni che il governo si accinge ad imporre per contrastare la seconda ondata di Covid. E ...

