Ciclismo | Filippo Ganna | “Mi piacerebbe vincere il Giro d’Italia Dovrei perdere 7-8 kg”

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ild’Italia 2020 è andato in archivio e indubbiamente tra i personaggi della Corsa Rosa c’è. Nell’ultima recita a Milano, lo scoccare delle lancette è coinciso ancora una volta con il trionfo del corridore del Team INEOS Grenadiers. Lo squadrone britannico ha potuto festeggiare il successo nella classifica generale di Tao Geoghegan Hart, che ha ribaltato la situazione in modo incredibile con un’ultima settimana da sogno, e del ciclista piemontese che ha realizzato la sua tripletta nelle prove contro il tempo di questo, totalizzando quattro vittorie. Una condotta semplicemente devastante quella di, campione del mondo in carica di questa specialità: 54.556 km/h la media per percorrere i 15,7 chilometri in 17’16”. ...