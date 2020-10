“Chiusura immediata”. GF Vip, il colpo è durissimo: “Le scuse non bastano”. Cosa è successo nella casa (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip è arrivato ormai alla sua quinta edizione, e proprio quando gli ascolti hanno cominciato a volare, rischia di chiudere. A voler mettere il lucchetto il GF Vip è il Codacons che ha presentato una nota in cui chiede la chiusura immediata del programma presentato da Alfonso Signorini. La motivazione risiede nella terribile battuta sessista che Mario Balotelli ha fatto in diretta su Canale 5 venerdì sera. Carlo Renzi è il presidente del Codacons ed ha richiesto una salata sanzione a Mediaset. L’azienda Mediaset è colpevole su tutti i fronti di diffondere messaggi diseducativi. Aldo Grasso sul Corriere ha massacrato il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e la polemica è giunta in seguito alla puntata in diretta di venerdì 23. Durante la puntata live il calciatore Mario Balotelli ha rivolto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip è arrivato ormai alla sua quinta edizione, e proprio quando gli ascolti hanno cominciato a volare, rischia di chiudere. A voler mettere il lucchetto il GF Vip è il Codacons che ha presentato una nota in cui chiede la chiusura immediata del programma presentato da Alfonso Signorini. La motivazione risiedeterribile battuta sessista che Mario Balotelli ha fatto in diretta su Canale 5 venerdì sera. Carlo Renzi è il presidente del Codacons ed ha richiesto una salata sanzione a Mediaset. L’azienda Mediaset è colpevole su tutti i fronti di diffondere messaggi diseducativi. Aldo Grasso sul Corriere ha massacrato il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e la polemica è giunta in seguito alla puntata in diretta di venerdì 23. Durante la puntata live il calciatore Mario Balotelli ha rivolto ...

