Chissà cosa ne pensa Salvini di Gallera che legittima le misure inserite nell'ultimo Dpcm | VIDEO (Di lunedì 26 ottobre 2020) Quella che sta circolando nelle ultime ore non è più solamente una indiscrezione, visto che i profili social del Carroccio continuano a retwittare e condividere sui loro canali social la notizia: la Lega è pronta a presentare un ricorso al Tar (insieme ad alcuni sindaci e amministratori locali legati al partito di Salvini) contro l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio. Poi, però, la realtà che va oltre la mera battaglia politico-elettorale mostra pareri differenti, come testimoniato dal parere espresso dall'assessore alla Salute e al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera su Dpcm. LEGGI ANCHE > Come il Dpcm cambierà anche il modo di fare shopping (e non solo dalle 18) In collegamento con Mattino 5, la trasmissione di approfondimento quotidiano ...

