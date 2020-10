Chi governa è dissociato dalla realtà. Mine sociali a rischio ribellione (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ascoltare la conferenza di Conte all'ora prandiale è stato un esercizio autolesionistico del tipo: istruzioni su come rovinarsi la digestione. Le misure restrittive adottate e la carenza dei provvedimenti stanno procurando un dissesto economico per centinaia di migliaia di aziende, ma Conte si attribuisce abilità di tutela dell'economia impegnandosi ad erogare indennizzi alle categorie più in sofferenza senza specificare, però, l'entità e la tempistica. Il nuovo dpcm si può configurare come un semi-lockdown, che deprime l'economia di quanti sono impegnati nel settore della ristorazione, palestre, cultura, teatri, cinema e su numerosi altri comparti, non esplicitamente citati, che ne rappresentano l'indotto significativo. Siamo governati da chi ha un rapporto dissociato con la realtà e la elude con una ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ascoltare la conferenza di Conte all'ora prandiale è stato un esercizio autolesionistico del tipo: istruzioni su come rovinarsi la digestione. Le misure restrittive adottate e la carenza dei provvedimenti stanno procurando un dissesto economico per centinaia di migliaia di aziende, ma Conte si attribuisce abilità di tutela dell'economia impegnandosi ad erogare indennizzi alle categorie più in sofferenza senza specificare, però, l'entità e la tempistica. Il nuovo dpcm si può configurare come un semi-lockdown, che deprime l'economia di quanti sono impegnati nel settore della ristorazione, palestre, cultura, teatri, cinema e su numerosi altri comparti, non esplicitamente citati, che ne rappresentano l'indotto significativo. Siamoti da chi ha un rapportocon la realtà e la elude con una ...

Siamo governati da chi ha un rapporto dissociato con la realtà e la elude con una narrazione di genere fantasy che occupa la dimensione onirica. Le proteste partenopee, in seguito agli editti ...

