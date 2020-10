Chi è Selvaggia Roma, la nuova inquilina del Gf Vip 5 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Selvaggia Roma – Photo Credits: Donne MagazineRomana, classe 1990, Selvaggia Roma da questa sera sarà ufficialmente una delle nuove inquiline della Casa più spiata d’Italia. La modella e influencer ha mosso i primi passi alla corte di Maria De Filippi, nel programma Uomini e Donne dove era una delle corteggiatrici di Alessio Lo Passo. La vera notorietà arriva però nel 2017, quando in coppia con il suo, ai tempi, fidanzato Francesco Chiofalo, detto Lenticchio, partecipa a una fortunatissima edizione di Temptation Island. Purtroppo l’esperienza non porterà bene ai due ragazzi, che si lasceranno, in seguito, dopo aver convissuto per ben 5 anni. Per lei, poi, un ritorno di fiamma con il vincitore 2010 de Il Modello d’Italia, Luca Muccichini, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020)– Photo Credits: Donne Magazinena, classe 1990,da questa sera sarà ufficialmente una delle nuove inquiline della Casa più spiata d’Italia. La modella e influencer ha mosso i primi passi alla corte di Maria De Filippi, nel programma Uomini e Donne dove era una delle corteggiatrici di Alessio Lo Passo. La vera notorietà arriva però nel 2017, quando in coppia con il suo, ai tempi, fidanzato Francesco Chiofalo, detto Lenticchio, partecipa a una fortunatissima edizione di Temptation Island. Purtroppo l’esperienza non porterà bene ai due ragazzi, che si lasceranno, in seguito, dopo aver convissuto per ben 5 anni. Per lei, poi, un ritorno di fiamma con il vincitore 2010 de Il Modello d’Italia, Luca Muccichini, ...

itsmwengo : Chi dovevano chiamare:Simona Izzo o Carmen Di Pietro Chi hanno chiamato: Bettarini e Selvaggia Roma #GFVIP - SimonaCroisette : RT @_diana87: Raga io non sentivo l'esigenza di avere Bettarini in casa, anche basta di vederlo fare reality e limonarsi la qualunque. Per… - _diana87 : Raga io non sentivo l'esigenza di avere Bettarini in casa, anche basta di vederlo fare reality e limonarsi la qualu… - any1_anya : Bettarini entra per creare una dinamica con Dayane, che non ci cascherà! Selvaggia per fare la terza incomoda con i… - meisadr : Raga ma chi è Selvaggia Roma? #gfvip -