Chi è "Lenticchio", Francesco Chiofalo l'ex di Selvaggia Roma (Di lunedì 26 ottobre 2020) Da perfetta sconosciuta Selvaggia Roma partecipa a Temptation Island con Francesco Chiofalo oggi conosciuto come "Lenticchio" (personal trainer Romano, conosciuto anche per aver raccontato in pubblico la sua battaglia contro il cancro, ed attuale fidanzato di Antonella Fiordelisi). 'Lenticchio' è il soprannome con cui lei chiamava lui. Tra i due, legati da 5 anni, scoppia la crisi a favore di telecamera, alla fine del programma si lasciano. In seguito lei torna con l'ex fidanzato Luca Muccichini, vincitore nel 2010 del concorso Modello d'Italia 2010, per poi lasciarsi.

