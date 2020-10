Chi è Ciprian Tatarusanu, il portiere che esordirà in rossonero in Milan-Roma (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Getty Images)Il Milan ha ufficializzato le voci che giravano da diverse ore: i rossoneri hanno riscontrato due positivi al Coronavirus tra i giocatori e tre nel gruppo squadra. I calciatori sono Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge. La partita Milan-Roma, in programma questa sera alle ore 20:45 al “Giuseppe Meazza”, non è a rischio rinvio. Ecco il comunicato apparso sui canali social dei rossoneri: “AC Milan comunica che gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare e sono state informate le autorità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Getty Images)Ilha ufficializzato le voci che giravano da diverse ore: i rossoneri hanno riscontrato due positivi al Coronavirus tra i giocatori e tre nel gruppo squadra. I calciatori sono Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge. La partita, in programma questa sera alle ore 20:45 al “Giuseppe Meazza”, non è a rischio rinvio. Ecco il comunicato apparso sui canali social dei rossoneri: “ACcomunica che gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare e sono state informate le autorità ...

Alessan34958222 : RT @vecchiocuore: CHI HA PAURA RESTI NELLO SPOGLIATOIO O NON ACCENDA NEMMENO LA TV. CIPRIAN, GRANDE UOMO GUARDAMI NEGLI OCCHI: STASERA CI… - IleniaRagozzino : RT @vecchiocuore: CHI HA PAURA RESTI NELLO SPOGLIATOIO O NON ACCENDA NEMMENO LA TV. CIPRIAN, GRANDE UOMO GUARDAMI NEGLI OCCHI: STASERA CI… - vecchiocuore : CHI HA PAURA RESTI NELLO SPOGLIATOIO O NON ACCENDA NEMMENO LA TV. CIPRIAN, GRANDE UOMO GUARDAMI NEGLI OCCHI: STAS… - shikishikawa : ai tempi avevo molta difficoltà a fare amicizia *non era cambiato niente* sapete chi è stato il mio primo vero amic… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Ciprian Milan, Donnarumma positivo al Coronavirus: tocca a Tatarusanu. Chi è, l'ex Fiorentina che lo scorso anno ha giustiziato la Juve Corriere dell'Umbria Kinki Sushi, chi non muore si rivede: nuovo menu ancora più ricco e intrigante

Lorenzo e Riccardo, i gestori e amici del ristorante giapponese di via delle Città Gemelle a S. Anna non hanno mai mollato e adesso propongono un menu con moltissime novità ...

Europei canottaggio, grande bottino per i comaschi: tre medaglie d’oro, una d’argento foto

Grande bottino per i colori comaschi ai campionati europei di Poznan in Polonia di canottagio. Nelle barche olimpiche il triondo è di Willi Pietro Ruta in coppia con Oppo nel doppio pesi leggeri (Ruta ...

Lorenzo e Riccardo, i gestori e amici del ristorante giapponese di via delle Città Gemelle a S. Anna non hanno mai mollato e adesso propongono un menu con moltissime novità ...Grande bottino per i colori comaschi ai campionati europei di Poznan in Polonia di canottagio. Nelle barche olimpiche il triondo è di Willi Pietro Ruta in coppia con Oppo nel doppio pesi leggeri (Ruta ...