Chef stellati contro la chiusura alle 18: "Perdiamo il 70% del fatturato" (Di lunedì 26 ottobre 2020) (AGI) - Roma, 26 ott.- Con la chiusura anticipata alle 18, prevista dall'ultimo Dpcm, i ristoranti non dovranno rinunciare al 50% del loro fatturato, ma al 70% con punte di 80%. E' l'allarme lanciato all'AGI dagli Chef stellati che lamentano una misura che "non tiene conto della natura dell'attività" e che "dimostra una scarsa conoscenza alla base del settore". "Bar, ristoranti, pub, hanno messo tutti in un unico calderone, senza distinguere le categorie", ha commentato Gianfranco Pascucci, titolare dal 2000 del ristorante 'Al Porticciolo' di Fiumicino (Roma). "Ci sono ristoranti che dopo cena poi diventano disco, si balla, le attività di ristorazione non sono tutti uguali", ha continuato il cuoco stella Michelin. "La chiusura alle 18 non ha senso. ... Leggi su agi (Di lunedì 26 ottobre 2020) (AGI) - Roma, 26 ott.- Con laanticipata18, prevista dall'ultimo Dpcm, i ristoranti non dovranno rinunciare al 50% del loro, ma al 70% con punte di 80%. E' l'allarme lanciato all'AGI dagliche lamentano una misura che "non tiene conto della natura dell'attività" e che "dimostra una scarsa conoscenza alla base del settore". "Bar, ristoranti, pub, hanno messo tutti in un unico calderone, senza distinguere le categorie", ha commentato Gianfranco Pascucci, titolare dal 2000 del ristorante 'Al Porticciolo' di Fiumicino (Roma). "Ci sono ristoranti che dopo cena poi diventano disco, si balla, le attività di ristorazione non sono tutti uguali", ha continuato il cuoco stella Michelin. "La18 non ha senso. ...

Corriere : La rabbia degli chef stellati: «La chiusura alle 18 è inammissibile» - sulsitodisimone : Chef stellati contro la chiusura alle 18: 'Perdiamo il 70% del fatturato' - gaetanomarano : @51inif @GiuseppeConteIT @Quirinale in effetti, come fanno gli chef 'stellati' a cucinare senza stelle? - tvbusiness24 : Molti cuochi famosi e non solo si scagliano contro il nuovo provvedimento anti-Covid e chiedono un aiuto al… -