Che Tempo che fa sfiora i 3 milioni di spettatori: l’informazione fatta bene che premia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Che Tempo che fa è tornato su Rai 3 e non ha perso il suo smalto, quello di un programma che informa e intrattiene allo stesso Tempo, nonostante tutte le difficoltà del caso, nonostante le 4 ore di diretta, nonostante le limitazioni che si hanno in questo complicatissimo periodo storico. Quello che però Fabio Fazio nel suo Che Tempo che fa regala al suo pubblico è qualcosa che ormai sempre meno si vede in tv. Un programma in cui si fa informazione, con tanti pareri, non necessariamente tutti omologati tra loro. Con ministri che vengono incalzati, da un conduttore che sa quello di cui sta parlando. Con domande scomode o comode, con domande che tutti vorremmo porre se ce li trovassimo di fronte. E questo è già un merito, che vale i 3 milioni di spettatori che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 ottobre 2020) Cheche fa è tornato su Rai 3 e non ha perso il suo smalto, quello di un programma che informa e intrattiene allo stesso, nonostante tutte le difficoltà del caso, nonostante le 4 ore di diretta, nonostante le limitazioni che si hanno in questo complicatissimo periodo storico. Quello che però Fabio Fazio nel suo Cheche fa regala al suo pubblico è qualcosa che ormai sempre meno si vede in tv. Un programma in cui si fa informazione, con tanti pareri, non necessariamente tutti omologati tra loro. Con ministri che vengono incalzati, da un conduttore che sa quello di cui sta parlando. Con domande scomode o comode, con domande che tutti vorremmo porre se ce li trovassimo di fronte. E questo è già un merito, che vale i 3diche ...

caritas_milano : La crisi non colpisce più solo i poveri ma anche il ceto medio. Se non si interverrà in tempo 90.000 famiglie in… - virginiaraggi : Non si ferma il programma #StradeNuove. A Piazza Mazzini il manto stradale e la segnaletica necessitavano da molto… - ZZiliani : Fine primo tempo. Compagnoni ricorda che è stato annullato un gol 'per 2-3 centimetri di fuorigioco' a Morata (deve… - Ryu2176798434 : @GioChirilly @piersileri Si dopo 8 mesi di #dittaturasanitaria.... Tempo ne ha avuto per capire le cose. Pensi che… - tpwkidareyou : Io nel dubbio vado a comprare farina e lievito madre che qua mi sa che tra poco si ricomincia. Almeno avrò più temp… -