Che Tempo Che Fa, puntata 25 ottobre 2020: Mara Venier, LP e la politica (I video) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Che Tempo Che Fa puntata di domenica 25 ottobre 2020: i video delle interviste a Mara Venier, Walter Veltroni, LP, e altri… Domenica 25 ottobre è andato in onda un nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa tornato nella sua casa tradizionale da cui tutto è nato, su Rai 3. La puntata di ieri ha visto una serie di interviste a personaggi politici che hanno discusso del nuovo DPCM emanato dal Presidente Conte. Ma c’erano anche volti noti dell’intrattenimento italiano, come Mara Venier, il cantante LP. Accanto a Fabio Fazio le presenze fisse del programma Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 26 ottobre 2020) CheChe Fadi domenica 25: idelle interviste a, Walter Veltroni, LP, e altri… Domenica 25è andato in onda un nuovo appuntamento con CheChe Fa tornato nella sua casa tradizionale da cui tutto è nato, su Rai 3. Ladi ieri ha visto una serie di interviste a personaggi politici che hanno discusso del nuovo DPCM emanato dal Presidente Conte. Ma c’erano anche volti noti dell’intrattenimento italiano, come, il cantante LP. Accanto a Fabio Fazio le presenze fisse del programma Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi ...

caritas_milano : La crisi non colpisce più solo i poveri ma anche il ceto medio. Se non si interverrà in tempo 90.000 famiglie in… - virginiaraggi : Non si ferma il programma #StradeNuove. A Piazza Mazzini il manto stradale e la segnaletica necessitavano da molto… - ZZiliani : Fine primo tempo. Compagnoni ricorda che è stato annullato un gol 'per 2-3 centimetri di fuorigioco' a Morata (deve… - D0NGH0NEY : devo dire che mi è difficile trovare le parole giuste da dire dato che ti seguo da poco tempo, ma quello di cui son… - hope_worldian07 : @taemoonbaek Menomale tesoro sono contenta per voi, spero che per lei non sia troppo difficile, ora è solo questione di tempo, fighting!???? -