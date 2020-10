Che succ3de? | anticipazioni e diretta prima puntata 26 ottobre 2020

Leggi su tvblog

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Geppi Cucciari torna con un nuovo programma televisivo. Debutta oggi alle 20.20 su Rai3 Che?, striscia quotidiana tra Blob e Un posto al sole che intende giocare con le notizie del giorno. Tvblog seguirà lain liveblogging della. Sul sito dell’ufficio stampa Rai “non ce lo dicono“, per usare un espressione molto in voga tra i complottisti, ma è probabile che la genesi del nome della trasmissione sia da ricercare in quell’epico “Che succede?” di Morgan quando venne abbandonato da Bugo nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo nel momento in cui il Castoldi decise di cambiare il testo di Sincero per canzonarlo. Mentre in quello slot i telegiornali sono impegnati a raccontare l’attualità, la comica sarda prende a ...