Champions: tecnico Shakhtar "Inter favorita per gli ottavi" (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 26 OTT - "Sarà una partita contro un avversario fortissimo, che compete per il titolo in Italia, che ha raggiunto l'ultima finale di Europa League. Sarà una partita difficile, l'Inter ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 26 OTT - "Sarà una partita contro un avversario fortissimo, che compete per il titolo in Italia, che ha raggiunto l'ultima finale di Europa League. Sarà una partita difficile, l'...

fisco24_info : Champions: Atalanta; Gasperini, con Ajax apertissima: Il tecnico, 'Buone speranze di rendergliela difficile' - RaiSport : ? #Gasperini: 'Peccato giocare senza pubblico' Il #tecnico alla vigilia di #Atalanta-#Ajax: 'La #pandemia sta togli… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions: Gasperini, peccato non avere il pubblico Tecnico in vigilia sfida con l'Ajax: 'Pandemia toglie a tutti' - AnsaLombardia : Champions: Gasperini, peccato non avere il pubblico. Tecnico in vigilia sfida con l'Ajax: 'Pandemia toglie a tutti'… - sportli26181512 : Atalanta-Ajax, Gasperini: ‘Gara aperta, mancherà de Roon. Il loro 13-0? In Champions è diverso'. E Hateboer...: Il… -