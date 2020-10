Champions League, Juventus: come sta il Barcellona? Focus su Messi e compagni (Di lunedì 26 ottobre 2020) Mercoledì sera all’Allianz Stadium andrà in scena l’attesissima partita di Champions League tra Juventus e Barcellona, valida per la seconda giornata del girone. Le due squadre si sfideranno verosimilmente per la testa del girone. La qualificazione sembra alla portata per entrambe e i risultati delle prime due sfide sembrerebbero confermare questa sensazione. In ogni caso in Europa non ci sono partite facili quindi ogni punto è importante ai fini della classifica finale. Sui propri canali ufficiali la Juventus ha stilato un Focus sui blaugrana e il loro rendimento attuale. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: ceduto in prestito, adesso può tornare LEGGI ANCHE: Calciomercato, Ronaldo lascerà la ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Mercoledì sera all’Allianz Stadium andrà in scena l’attesissima partita ditra, valida per la seconda giornata del girone. Le due squadre si sfideranno verosimilmente per la testa del girone. La qualificazione sembra alla portata per entrambe e i risultati delle prime due sfide sembrerebbero confermare questa sensazione. In ogni caso in Europa non ci sono partite facili quindi ogni punto è importante ai fini della classifica finale. Sui propri canali ufficiali laha stilato unsui blaugrana e il loro rendimento attuale. LEGGI ANCHE: Calciomercato: ceduto in prestito, adesso può tornare LEGGI ANCHE: Calciomercato, Ronaldo lascerà la ...

bbchausa : Ana sa ran za a fafata tsakanin Cristiano Ronaldo da Messi ranar Laraba a gasar Champions League. - SkySport : Juve-Barcellona, infortunio alla coscia per Coutinho: salta la Champions - aaronramsey : Champions League nights are back ?? Bravi ragazzi, importanti per iniziare con la vittoria ???? #ForzaJuve #ucl - EmmeEmm_ : Se non vinciamo con lo shaktar siamo virtualmente eliminati dalla champions league però vi leggo belli tranquilli e… - SkySport : Shakhtar Donetsk-Inter, Conte: 'Avversario forte, non si vince a Madrid per caso' -