Champions League, Juventus-Barcellona: le probabili formazioni (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Juventus è al lavoro in vista del big match di mercoledì sera allo Stadium contro il Barcellona di Leo Messi, gara valida per il secondo turno del Girone G di Champions League e visibile alle ore 21 sia su Sky Sport che in chiaro su Canale 5. Andrea Pirlo spera di recuperare in extremis … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Laè al lavoro in vista del big match di mercoledì sera allo Stadium contro ildi Leo Messi, gara valida per il secondo turno del Girone G die visibile alle ore 21 sia su Sky Sport che in chiaro su Canale 5. Andrea Pirlo spera di recuperare in extremis … L'articolo

Inter : ?? | ALLENAMENTO Le immagini dell'allenamento della vigilia: pronti a partire per Kiev! Tutte le foto sono qui ??… - aaronramsey : Champions League nights are back ?? Bravi ragazzi, importanti per iniziare con la vittoria ???? #ForzaJuve #ucl - OptaPaolo : 3 - Andrea #Pirlo è il 3° allenatore nella storia della #Juventus a vincere la prima trasferta della fase finale di… - IoNascoQui : Riccardo Cucchi, ai microfoni di LSR è tornato a parlare di Lazio, Immobile Luis Alberto e Champions League - Mediagol : #Atalanta-Ajax, Hateboer: 'Partita speciale, ma non sarà facile. Ecco qual è il giocatore che temo di più'… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, gol e highlights della prima giornata Sky Sport Dalla difesa a 4 a McKennie centrale: che cosa inventerà Pirlo per sopperire all'assenza di Bonucci con il Barça?

Emergenza difesa per la Juventus. A 48 ore di distanza dall'atteso big-match di Champions League contro il Barcellona mister Pirlo non sa ancora con certezza se potrà contare su Leonardo Bonucci dopo ...

Europa League: il Bayer Leverkusen cerca conferme nell’insidiosa trasferta di Praga

Ora attendono la favorita del raggruppamento, anche se i precedenti contro le squadre tedesche non sorridono ai biancorossi: nelle ultime 5 sfide lo Slavia ha sempre perso, segnando un solo gol, ...

Emergenza difesa per la Juventus. A 48 ore di distanza dall'atteso big-match di Champions League contro il Barcellona mister Pirlo non sa ancora con certezza se potrà contare su Leonardo Bonucci dopo ...Ora attendono la favorita del raggruppamento, anche se i precedenti contro le squadre tedesche non sorridono ai biancorossi: nelle ultime 5 sfide lo Slavia ha sempre perso, segnando un solo gol, ...