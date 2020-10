Champions League, Juventus-Barcellona: arbitra Makkelie (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ci stiamo avvicinando sempre di più alla grande sfida di Champions League di mercoledì sera tra Juventus e Barcellona e giungono le prime informazioni sulla sfida tra i bianconeri e i blaugrana. Una di queste è che l’arbitro che dirigerà la partita sarà Danny Makkelie. La Commissione arbitrale UEFA ha designato un profilo molto affidabile: l’olandese infatti ha diretto la scorsa finale di Europa League tra Inter e Siviglia, ed è da mesi nell’èlite europea degli arbitri. Nell’ultimo periodo la Juventus ha offerto prestazioni altalenanti, rendendosi anche protagonista in termini disciplinari ed in sala VAR. I bianconeri si augurano una serata tranquilla in questo senso, nonostante ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ci stiamo avvicinando sempre di più alla grande sfida didi mercoledì sera trae giungono le prime informazioni sulla sfida tra i bianconeri e i blaugrana. Una di queste è che l’arbitro che dirigerà la partita sarà Danny. La Commissionele UEFA ha designato un profilo molto affidabile: l’olandese infatti ha diretto la scorsa finale di Europatra Inter e Siviglia, ed è da mesi nell’èlite europea degli arbitri. Nell’ultimo periodo laha offerto prestazioni altalenanti, rendendosi anche protagonista in termini disciplinari ed in sala VAR. I bianconeri si augurano una serata tranquilla in questo senso, nonostante ...

Inter : ?? | ALLENAMENTO Le immagini dell'allenamento della vigilia: pronti a partire per Kiev! Tutte le foto sono qui ??… - aaronramsey : Champions League nights are back ?? Bravi ragazzi, importanti per iniziare con la vittoria ???? #ForzaJuve #ucl - OptaPaolo : 3 - Andrea #Pirlo è il 3° allenatore nella storia della #Juventus a vincere la prima trasferta della fase finale di… - FcInterNewsit : RT @Inter: ?? | ALLENAMENTO Le immagini dell'allenamento della vigilia: pronti a partire per Kiev! Tutte le foto sono qui ?? - calciomercatoit : #AtalantaAjax, le parole di #Gasperini alla vigilia: 'Dopo una sconfitta si guarda agli errori, loro squadra in for… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, gol e highlights della prima giornata Sky Sport SNAI – Champions: Juve-Barcellona sul filoMessi-gol a 2,50, ma occhio a Fati

Inter, qualificazione a 1,63 - Il secondo turno di Champions vedrà in campo domani Inter e Atalanta. La squadra di Conte va a Kharkiv a incontrare lo Shakhtar Donetsk, due mesi dopo la sfida in Europa ...

Shakhtar-Inter probabili formazioni: Eriksen e Perisic verso la panchina

Domani sera alle 18.55 l’Inter torna in campo per affrontare in trasferta lo Shakthar Donetsk per la seconda giornata del girone B di Champions League. Gli ucraini sono reduci dalla clamorosa vittoria ...

Inter, qualificazione a 1,63 - Il secondo turno di Champions vedrà in campo domani Inter e Atalanta. La squadra di Conte va a Kharkiv a incontrare lo Shakhtar Donetsk, due mesi dopo la sfida in Europa ...Domani sera alle 18.55 l’Inter torna in campo per affrontare in trasferta lo Shakthar Donetsk per la seconda giornata del girone B di Champions League. Gli ucraini sono reduci dalla clamorosa vittoria ...