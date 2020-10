Champions League 2020, domani Inter e Atalanta: Lukaku e soci in Ucraina dallo Shakhtar, l’Ajax sfida Gomez e Zapata (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Champions League 2020 torna subito in pista a distanza di sette giorni. La massima competizione calcistica Internazionale ha dovuto ‘abbreviare’ il suo calendario a causa della pandemia da Covid-19, istituendo due minicicli da tre partite in tre settimane, per la felicità di tutti gli appassionati. domani, martedì 27 ottobre, a rappresentare l’Italia nella corsa al trofeo delle grandi orecchie saranno Inter ed Atalanta. La squadra di Antonio Conte non è partita con il piede giusto in Europa, fermata sul pari dal Borussia Monchengladbach a San Siro. La vittoria di ‘ordinaria amministrazione’ in casa del Genoa potrebbe aver restituito un po’ di verve ai neroazzurri, attesi in Ucraina ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Latorna subito in pista a distanza di sette giorni. La massima competizione calcisticanazionale ha dovuto ‘abbreviare’ il suo calendario a causa della pandemia da Covid-19, istituendo due minicicli da tre partite in tre settimane, per la felicità di tutti gli appassionati., martedì 27 ottobre, a rappresentare l’Italia nella corsa al trofeo delle grandi orecchie sarannoed. La squadra di Antonio Conte non è partita con il piede giusto in Europa, fermata sul pari dal Borussia Monchengladbach a San Siro. La vittoria di ‘ordinaria amministrazione’ in casa del Genoa potrebbe aver restituito un po’ di verve ai neroazzurri, attesi in...

Inter : ?? | ALLENAMENTO Le immagini dell'allenamento della vigilia: pronti a partire per Kiev! Tutte le foto sono qui ??… - aaronramsey : Champions League nights are back ?? Bravi ragazzi, importanti per iniziare con la vittoria ???? #ForzaJuve #ucl - OfficialSSLazio : ?? #UCL #BruggeLazio sarà diretta dal signor Anthony Taylor (ENG) La designazione completa ??… - sportface2016 : #AtalantaAjax | I convocati di #Gasperini - SkySport : Champions League, il calendario e gli orari della seconda giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, partite e curiosità sulla seconda giornata Sky Sport Cuadrado: 'Contro squadre come il Barcellona diamo di più. Scudetto? La Juve parte sempre lenta, ma poi...'

Juan Cuadrado, il terzino colombiano della Juventus, ha concesso un'intervista a Sky Sport in cui parla a tutto tondo dell'inizio della stagione e in vista della sfida di mercoledì contro il ...

Gli Articoli più letti

(10.975) Champions League in tv: Canale 5 trasmetterà ad agosto cinque match, tra cui Juve-Lione e Barca-Napoli (10.189) Allenatori disoccupati: i migliori tecnici rimasti senza panchina (9.161) ...

Juan Cuadrado, il terzino colombiano della Juventus, ha concesso un'intervista a Sky Sport in cui parla a tutto tondo dell'inizio della stagione e in vista della sfida di mercoledì contro il ...(10.975) Champions League in tv: Canale 5 trasmetterà ad agosto cinque match, tra cui Juve-Lione e Barca-Napoli (10.189) Allenatori disoccupati: i migliori tecnici rimasti senza panchina (9.161) ...