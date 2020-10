Champions, Conte “Shakhtar ha sempre dimostrato la sua forza” (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “I rischi sono quelli di affrontare una squadra forte, che ha sempre dimostrato questa forza, in Champions come in Europa League”. Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, alla vigilia della seconda sfida di Champions League sul campo degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. “Hanno iniziato bene vincendo in casa del Real Madrid – ha aggiunto il mister nerazzurro a Sky Sport – Hanno giocatori di qualità e dei brasiliani bravi a sfruttare le ripartenze”. Circa la sua Inter, “a livello di mentalità la squadra sta prendendo convinzione di fare la partita a prescindere dall'avversario. E' inevitabile pensare che giochiamo ogni tre giorni, stiamo preparando le partite in un solo giorno, però c'è la ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “I rischi sono quelli di affrontare una squadra forte, che haquesta forza, income in Europa League”. Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Antonio, alla vigilia della seconda sfida diLeague sul campo degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. “Hanno iniziato bene vincendo in casa del Real Madrid – ha aggiunto il mister nerazzurro a Sky Sport – Hanno giocatori di qualità e dei brasiliani bravi a sfruttare le ripartenze”. Circa la sua Inter, “a livello di mentalità la squadra sta prendendo convinzione di fare la partita a prescindere dall'avversario. E' inevitabile pensare che giochiamo ogni tre giorni, stiamo preparando le partite in un solo giorno, però c'è la ...

