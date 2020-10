C’è acqua sulla Luna E la Nasa lo ha dimostrato per la prima volta con un telescopio volante – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 ottobre 2020) L’c’è per davvero. E anche se non sappiamo ancora se sia accessibile e in che quantità, la notizia rappresenta una potenziale sper le future missioni umane sul satellite della Terra. Le fonti sono due studi pubblicatirivista Nature. Il primo, coordinato dalla, dà conto dell’inequivocabile scoperta di tracce d’faccia visibile della, individuate per lacon assoluta certezza dalSofia. Il secondo studio, condotto dall’Università del Colorado, stima invece che oltre 40mila km quadrati di superficiere potrebbero ...