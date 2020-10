Cattivo odore dalla lavatrice: come toglierlo con alcuni rimedi fai da te (Di lunedì 26 ottobre 2020) La lavatrice è, senza ombra di dubbio, uno degli elettrodomestici che più si usa in casa. Si tratta di uno strumento davvero fondamentale per pulire abiti, biancheria e lenzuola. Proprio per questo deve essere sempre ben tenuta, soprattutto se si usa con particolare frequenza. Può capitare che, con il passare del tempo, la lavatrice accumuli … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 26 ottobre 2020) Laè, senza ombra di dubbio, uno degli elettrodomestici che più si usa in casa. Si tratta di uno strumento davvero fondamentale per pulire abiti, biancheria e lenzuola. Proprio per questo deve essere sempre ben tenuta, soprattutto se si usa con particolare frequenza. Può capitare che, con il passare del tempo, laaccumuli … L'articolo proviene da YesLife.it.

leone52641 : RT @LaMadreBadessa: @3filetti Lo so bene, sono un medico, so di cosa stiamo parlando. Dico solo che non conosco il metodo di produzione del… - CatiaMamone : @Adnkronos Dimostrando, così, che: ad alte quote le feci non perdono il cattivo odore. - anna30048679 : @MediasetTgcom24 @nzingaretti quando arriveranno i test salivari rapidi già acquistati ma ancora da destinare alle… - Zampaglion : RT @LaMadreBadessa: @3filetti Lo so bene, sono un medico, so di cosa stiamo parlando. Dico solo che non conosco il metodo di produzione del… - LaMadreBadessa : @3filetti Lo so bene, sono un medico, so di cosa stiamo parlando. Dico solo che non conosco il metodo di produzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Cattivo odore Cattivo odore dalla lavatrice: come toglierla con alcuni rimedi fai da te Yeslife Il purificatore d'aria portatile con filtro HEPA in offerta con il 52% di sconto

Ideale per gli ambienti piccoli, il purificatore d'aria portatile HEPA ti aiuta a respirare meglio, elimina i cattivi odori e può essere utilizzato anche per l'aromaterapia ...

Milano, al Gruppo Cap il Premio Innovazione Smau 2020

MILANO (ITALPRESS) - Il Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano ha ricevuto il Premio Innovazione Smau 2020. Il riconoscimento grazie ai "detective elettr ...

Ideale per gli ambienti piccoli, il purificatore d'aria portatile HEPA ti aiuta a respirare meglio, elimina i cattivi odori e può essere utilizzato anche per l'aromaterapia ...MILANO (ITALPRESS) - Il Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano ha ricevuto il Premio Innovazione Smau 2020. Il riconoscimento grazie ai "detective elettr ...