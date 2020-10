Catalfo: “Altre 18 settimane di cassa integrazione e indennizzi per turismo e spettacolo. Blocco licenziamenti? Ci stiamo pensando” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Nei rifinanziamenti complessivi tra decreto e legge di bilancio, ci sarà anche quello per 18 settimane di cassa integrazione. Sentiremo sindacati e parti sociali mercoledì prossimo, per confrontarci sulle misure e sul Blocco dei licenziamenti. Quindi, entro circa una settimana, definiremo sia i decreti, sia la legge di bilancio”. Lo annuncia a Inblu Radio il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo, che fornisce dettagli sul decreto riguardante i ristori destinati alle categorie più colpite dall’ultimo dpcm: “Come avete visto, ci sono restrizioni su alcune attività, che però nel decreto Ristoro, in uscita nelle prossime ore, verranno tutelate con finanziamenti a fondo perduto e altre misure“. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Nei rifinanziamenti complessivi tra decreto e legge di bilancio, ci sarà anche quello per 18di. Sentiremo sindacati e parti sociali mercoledì prossimo, per confrontarci sulle misure e suldei. Quindi, entro circa una settimana, definiremo sia i decreti, sia la legge di bilancio”. Lo annuncia a Inblu Radio il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia, che fornisce dettagli sul decreto riguardante i ristori destinati alle categorie più colpite dall’ultimo dpcm: “Come avete visto, ci sono restrizioni su alcune attività, che però nel decreto Ristoro, in uscita nelle prossime ore, verranno tutelate con finanziamenti a fondo perduto e altre misure“. Il ...

