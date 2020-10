Castro: “Inter fortissima, è la favorita a vincere il nostro girone” (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’allenatore dello Shakhtar Donetsk, Luis Castro, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Inter di domani. Queste le sue parole: “L’Inter? Una squadra fortissima, che compete per il titolo in Italia, che ha raggiunto l’ultima finale di Europa League, favorita per il passaggio del turno nel nostro gruppo. Se facciamo vedere disciplina, sacrificio e disponibilità, possiamo centrare un buon risultato, come fatto con il Real Madrid. Non dobbiamo pensare alle individualità, ciò che interessa è la squadra e l’approccio da squadra. Questo conta nel calcio. Il 5-0 di agosto? Non cambia nulla sulla mia idea di calcio. L’Inter trasformò in gol ogni sua occasione, noi neppure una volta. Ricordo anche la gara contro la Dinamo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’allenatore dello Shakhtar Donetsk, Luis, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Inter di domani. Queste le sue parole: “L’Inter? Una squadra, che compete per il titolo in Italia, che ha raggiunto l’ultima finale di Europa League,per il passaggio del turno nelgruppo. Se facciamo vedere disciplina, sacrificio e disponibilità, possiamo centrare un buon risultato, come fatto con il Real Madrid. Non dobbiamo pensare alle individualità, ciò che interessa è la squadra e l’approccio da squadra. Questo conta nel calcio. Il 5-0 di agosto? Non cambia nulla sulla mia idea di calcio. L’Inter trasformò in gol ogni sua occasione, noi neppure una volta. Ricordo anche la gara contro la Dinamo ...

InterMagazine2 : CHAMPIONS - Shakhtar, Luis Castro: 'L'Inter è un avversario fortissimo ma possiamo centrare un buon risultato' - Sport_Mediaset : #Shakhtar, #Castro: 'Il 5-0 subito dall'#Inter in #EuropaLeague non ci condizionerà'. #SportMediaset… - _intermagazine : Shakhtar Dontesk-Inter, Castro in conferenza: “Possiamo centrare un buon risultato” - LeggendaAmbros1 : Shakhtar, Castro: 'Inter fortissima. È la favorita per il passaggio del turno nel nostro gruppo' #ShakhtarInter - sportli26181512 : Shakhtar, Castro avvisa l'Inter: 'Il 5-0 in Europa League non cambia nulla, troveremo il modo i superare anche una… -

Ultime Notizie dalla rete : Castro “Inter Scontri post gara a colpi di sassi, bastoni e cinghie: denunciati 3 tifosi interisti ciociariaoggi.it