Castellammare | esauriti i posti letto al pronto soccorso del San Leonardo

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Al Sandidi Stabia sonoal. È quanto si apprende da una nota del direttore dell’Unità operativa di Medicina e Chirurgia d’urgenza e accettazione, Pietro Di Cicco che sottolinea: “Tutte le barelle, sedie e letti disponibili in ospedale sono stati requisiti e tutte le fonti di ossigeno, incluse 12 supplementari, sono utilizzate. Pertanto, non si è in grado di accogliere alcun paziente, non potendo garantire l’adeguata assistenza”. La situazione nel nosocomio stabiese risulta allarmante: “Nel percorso Covid sono presenti 22 pazienti, (a fronte di 8disponibili), di cui 8 in assistenza ...