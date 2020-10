Cassa integrazione e aiuti a fondo perduto per 350mila imprese: domani il decreto in Gazzetta (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – “L’obiettivo e’ di andare in Gazzetta Ufficiale domani con il Decreto contenente una serie di misure a sostegno delle categorie interessate e stimiamo che siano 350 mila imprese nel settore della ristorazione, bar, spettacolo e sport, quelle interessate dalle misure restrittive“. Cosi’ il viceministro all’Economia Antonio Misiani, a Rtl 102.5. Leggi su dire (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – “L’obiettivo e’ di andare in Gazzetta Ufficiale domani con il Decreto contenente una serie di misure a sostegno delle categorie interessate e stimiamo che siano 350 mila imprese nel settore della ristorazione, bar, spettacolo e sport, quelle interessate dalle misure restrittive“. Cosi’ il viceministro all’Economia Antonio Misiani, a Rtl 102.5.

