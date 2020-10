CasaPound sul Monte Bianco riconquista i confini “rubati” dalla Francia | “Questa è Italia” Foto

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Courmayeur, 26 ott – Proprio mentre in diretta televisiva il premier Conte chiudeva l’Italia con un nuovo Dpcm che di fatto sancisce il lockdown e la morte di migliaia di imprese italiane, una spedizione di una trentina di militanti diè salita ieri sul, invadendo il ghiacciaio francese, per rivendicare inazionali italiani, «scippatinel più completo disinteresse del governo italiano». Sulpiù alto d’Europa, la spedizione alpinistica delle tartarughe frecciate ha quindi tracciato con vernice rossa la scritta «ITALIA» proprio nella zona contesa dai due Stati, accendendo fumogeni tricolori visibili anche dalle vallate francesi, e piantando nuovamente una ...

