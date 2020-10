Caos ai Pronto soccorso liguri | blitz della Guardia di finanza nella sede di Alisa

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Acquisiti i verbali delle riunioni e i piani di emergenza per fronteggiare la seconda ondata dell’epidemia da coronavirus

AVELLINO- Torna l’allerta nelle residenze per gli anziani, cala leggermente il numero dei positivi ma è caos tamponi, quelli provati che non sono comunicati con tempismo, tanto che i sindaci di alcuni ...“Con la chiusura del pronto soccorso di Torre del Greco e Vico Equense il San Leonardo di Castellammare diventa un punto di riferimento per un bacino che va oltre i 500mila utenti annui” è con queste ...