Can Yaman e Demet Özdemir di nuovo insieme? "Tra i due c'è un'energia straordinaria e…" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Can Yaman e Demet Özdemir sono la coppia televisiva del momento. I due attori sono seguitissimi in Italia grazie al successo della soap Daydreamer. Proprio nelle ultime settimane, entrambi sono stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanin. Eppure, in quell'occasione i due colleghi non sono apparsi insieme, essendo stati protagonisti di due differenti interviste. Ma secondo un'indiscrezione che circola sul web presto li vedremo di nuovo insieme. La notizia è delle ultime ore, ma i fan già sono in delirio. Vediamo meglio quando e dove potremo vedere Can Yaman e Demet Özdemir.

Daydreamer anticipazioni 31 ottobre: Sanem minacciata da Enzo Fabbri

Nuovi problemi per la giovane copywriter della Fikri Harika, che ora dovrà fare i conti con Enzo Fabbri per la cessione del suo profumo, ma anche con i sensi di colpa per le bugie dette a Can.

