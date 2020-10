Campania, De Luca corregge l’ultima ordinanza: “Si all’asporto” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Campania. Arriva proprio in questi minuti la rettifica dell’ultima ordinanza firmata dal presidente della regione Vincenzo De Luca. Poche le novità contenute nell’ultimo documento. ordinanza De Luca Conferma la chiusura della suole fino al 31 ottobre ad eccezione della fascia d’età 0-6 e salvi i progetti per alunni con disturbo dello spettro autistico e/o gli … L'articolo Campania, De Luca corregge l’ultima ordinanza: “Si all’asporto” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 26 ottobre 2020). Arriva proprio in questi minuti la rettifica dell’ultimafirmata dal presidente della regione Vincenzo De. Poche le novità contenute nell’ultimo documento.DeConferma la chiusura della suole fino al 31 ottobre ad eccezione della fascia d’età 0-6 e salvi i progetti per alunni con disturbo dello spettro autistico e/o gli … L'articolo, Del’ultima: “Si all’asporto” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

