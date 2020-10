Campanello d'allarme per Conte Si incrina il rapporto con gli italiani (Di lunedì 26 ottobre 2020) All'indomani del nuovo Dpcm anti-Covid e dell'ennesima conferenza stampa del premier, questa volta all'ora di pranzo e non di sera, il rapporto tra gli italiani e Giuseppe Conte rischia davvero di incrinarsi. La pensa così la maggioranza dei sondaggisti intervistati da... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 26 ottobre 2020) All'indomani del nuovo Dpcm anti-Covid e dell'ennesima conferenza stampa del premier, questa volta all'ora di pranzo e non di sera, iltra glie Giusepperischia davvero dirsi. La pensa così la maggioranza dei sondaggisti intervistati da... Segui su affar.it

Ultime Notizie dalla rete : Campanello allarme Alla CBF Balducci è suonato il campanello d’allarme Centropagina Dpcm, allerta Viminale sul rischio tensioni sociali: «Non saranno tollerati eccessi»

Dpcm, allerta Viminale sul rischio tensioni sociali: «Non saranno tollerati eccessi». Nuove proteste a Napoli

