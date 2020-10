Camorra, le “contraddizioni” del Ministero: sì a risarcimento per madre vittima clan. Ma nessun vitalizio (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiErcolano (Na) – Giovanna Scudo, madre di Salvatore Barbaro, il 21enne ucciso nel 2009 per errore ad Ercolano (Napoli), potrà avere il risarcimento riconosciuto dal Ministero dell’Interno per le vittime innocenti della criminalità, ma non il vitalizio previsto per la stessa categoria di persone. Ciò per effetto di due diverse interpretazioni, da parte di due uffici del Viminale, della stessa norma che lega i benefici economici alla totale estraneità della vittima e dei familiari ad ambienti delinquenziali. La Scudo ha infatti un parente di quinto grado collaboratore di giustizia da diversi anni; la legge parla di quarto grado di parentela, eppure per parecchio tempo il Viminale ha utilizzato tale circostanza per ritenere la donna non ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiErcolano (Na) – Giovanna Scudo,di Salvatore Barbaro, il 21enne ucciso nel 2009 per errore ad Ercolano (Napoli), potrà avere ilriconosciuto daldell’Interno per le vittime innocenti della criminalità, ma non ilprevisto per la stessa categoria di persone. Ciò per effetto di due diverse interpretazioni, da parte di due uffici del Viminale, della stessa norma che lega i benefici economici alla totale estraneità dellae dei familiari ad ambienti delinquenziali. La Scudo ha infatti un parente di quinto grado collaboratore di giustizia da diversi anni; la legge parla di quarto grado di parentela, eppure per parecchio tempo il Viminale ha utilizzato tale circostanza per ritenere la donna non ...

cangianie : RT @iodalmare70: @paolofratter @SkyTG24 Ti chiedo scusa a nome di tutti i napoletani per bene(sono la maggioranza) per quanto accaduto l'al… - iodalmare70 : @paolofratter @SkyTG24 Ti chiedo scusa a nome di tutti i napoletani per bene(sono la maggioranza) per quanto accadu… - Roberto71885654 : @MLicenza Troppe inesattezze e troppe contraddizioni. Se la camorra soffia soffia forte. Se nelle banlieu c'è un so… - marteeares : @PsicheMKD Se può essere utile a @DAVIDPARENZO, la camorra non scende in piazza, è notorio, se decide di agire succ… - YoungGanesha : Gli scontri di #Napoli me li immagino organizzati dalla Camorra; quest'ultima possiede molti esercizi commerciali:… -