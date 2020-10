Calciomercato Juventus, Paratici studia il nuovo Pogba (Di lunedì 26 ottobre 2020) In casa Juventus si guarda sempre al futuro, e nella lista di Paratici ci sono molti giovani talenti che ha già messo nel mirino. Uno di questi è il gioiellino dell’Ajax Ryan Gravenberch. Il talento olandese classe 2002 è uno dei giocatori seguiti dal ds bianconero. Si tratta di un centrocampista che per doti tecniche e fisiche è molto simile a Paul Pogba. Secondo quanto riporta Calciomercato.it la Juventus dovrebbe muoversi in fretta, visto che sul calciatore olandese ci sarebbero già gli occhi di molte big Europee, tra le quali il Barcellona di Koeman, che starebbe seguendo l’olandese da parecchio tempo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: ceduto in prestito, adesso può tornare LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) In casasi guarda sempre al futuro, e nella lista dici sono molti giovani talenti che ha già messo nel mirino. Uno di questi è il gioiellino dell’Ajax Ryan Gravenberch. Il talento olandese classe 2002 è uno dei giocatori seguiti dal ds bianconero. Si tratta di un centrocampista che per doti tecniche e fisiche è molto simile a Paul. Secondo quanto riporta.it ladovrebbe muoversi in fretta, visto che sul calciatore olandese ci sarebbero già gli occhi di molte big Europee, tra le quali il Barcellona di Koeman, che starebbe seguendo l’olandese da parecchio tempo. LEGGI ANCHE:: ceduto in prestito, adesso può tornare LEGGI ANCHE: ...

