Calcio, Vincenzo Spadafora: "Lo stop della Serie A? In questo momento no" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il ministro dello Sport e delle Politiche giovanili Vincenzo Spadafora, ospite della trasmissione su Rai3 di Fabio Fazio "Che tempo che fa", ha commentato il difficile momento che l'Italia e lo sport del Bel Paese stanno vivendo. La chiusura di alcune attività, prevista dal nuovo DPCM messo a punto dal Governo, ha fatto tanto discutere per le difficili condizioni economiche delle strutture preposte alla crescita dello sport di base. In questo senso Spadafora ha annunciato che: "Ci saranno due cose fondamentali: i contributi ai lavoratori sportivi e un fondo perduto perché molti non hanno più i soldi neanche per pagare gli affitti e le utenze. 'La cassa integrazione purtroppo non esiste per i lavoratori sportivi perché hanno dei ...

